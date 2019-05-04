Москвичам рассказали о погоде на 9 Мая

В День Победы, 9 мая, в Москве ожидается теплая погода с кратковременными дождями. Об этом в субботу, 4 мая, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Как отметила метеоролог, по предварительным прогнозам, днем столбики термометров в столице покажут около плюс 21-26 градусов. При этом не исключены осадки.

«Сейчас дожди не помешают, так как апрель был с дефицитом осадков — выпало всего 20 процентов от месячной нормы. И он вошел в десятку самых сухих апрелей за 140 лет метеорологических наблюдений», — пояснила Паршина.

Ранее синоптики предупредили, что в воскресенье, 5 мая, в Москве может пройти гроза. Воздух прогреется до 22 градусов тепла.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!