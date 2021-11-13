Москвичам рассказали о погоде на выходных

В ближайшие дни погода в столице ожидается облачная с прояснениями, местами с небольшими осадками. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На выходных температура составит от нуля до четырех градусов тепла днем, ночью столбики термометров покажут от минус одного до трех градусов.

В начале недели временами пройдет снег. Ночью в понедельник, 15 ноября, температура опустится до минус двух градусов.

12 ноября в Москве за один день выпало 10 процентов месячной нормы осадков. В столице начался первый сильный снегопад, который продлился до обеда.

Наступление метеорологической зимы в столице ожидается 15 ноября. К этому времени синоптики обещают формирование снежного покрова. Кроме того, еще в октябре москвичам предрекли аномальное количество осадкой зимой.