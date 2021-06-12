Москвичам рассказали о погоде в День России

Москвичам рассказали о погоде в столице и Подмосковье в День России, 12 июня. Информация об этом размещена на портале «Метеоновости».

В субботу ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, гроза и до 25 градусов тепла.

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в ложбине циклона под влиянием атмосферного фронта с волнами. При облачной погоде с прояснениями пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, по области — от плюс 20 до плюс 25 градусов», — уточняется в сообщении.

Также ожидается северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду, при грозе возможны порывы 12-17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что начало купального сезона в Москве и Подмосковье переносится на вторую половину следующей недели из-за дождей. «Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до 20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение», — отметил синоптик. Он добавил, что вода должна прогреться до 20-градусных значений к четвергу, 17 июня.

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