Москвичам рассказали о погоде в праздничные выходные

В День защитника Отечества в Москве ожидаются похолодание, осадки в виде снега и дождя, порывистый ветер. Об этом в понедельник, 17 февраля, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ночью небо затянут плотные облака, и усилится ветер, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, днем местами дожди», — отметил эксперт. По его словам, днем ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 1-3 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей на текущей неделе ожидают температурные рекорды. По его словам, три дня подряд температурный фон будет на 9-11 градусов выше климатической нормы февраля — это соответствует показателям начала апреля. Синоптик отметил, что температура воздуха в столице будет «штурмовать» максимумы, зафиксированные в 1957, 1949 и 1925 годах.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!