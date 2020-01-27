Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы

Из-за бесснежной зимы могут исчезнуть комары и другие важные для пищевой цепочки насекомые. О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Его слова приводит радио Sputnik.

Таким образом Марьинский прокомментировал опасения экологов, заявивших, что зима без снега может привести также к проблемам с питанием у птиц и плохому урожая некоторых культур. При этом сотрудник МГУ отметил, что о последствиях зимы стоит говорить лишь в конце сезона. По его словам, если снег выпадет за оставшееся время, то все будет нормально.

В противном случае, подчеркнул Марьинский, проблемы начнутся не только у комаров, но и у тех, кто ими питается. «Поэтому все мы, вместе с комарами, заинтересованы в том, чтобы снег выпал», — заключил он.

Ранее о последствиях теплой зимы рассказывали метеорологи. По их словам, такая погода может быть фактором роста простудных и острых респираторных заболеваний. Отмечается, что теплая зима также ведет к психологическому дискомфорту, снижению умственной и физической активности, преобладанию постоянного переутомления и депрессивного состояния.

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