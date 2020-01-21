Москвичам рассказали о последствиях теплой зимы для здоровья

Аномально теплая зима, не характерная для столичного региона, стала проблемой для метеочувствительных москвичей. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По его данным, такая погода сопровождается высокой влажностью и выраженным дефицитом кислорода в воздухе — это несет определенные риски для горожан с заболеваниями органов дыхания, особенно при бронхиальной астме, хроническом бронхите с явлениями кислородной недостаточности. Кроме того, аномально теплая зима может быть фактором роста простудных и острых респираторных заболеваний.

Метеорологи предупредили, что теплая зимняя погода также ведет к психологическому дискомфорту, снижению умственной и физической активности, преобладанию постоянного переутомления и депрессивного состояния.

Снизить негативное влияние внешних факторов позволит следование назначению врачей, а также контрастный душ по утрам, прием поливитаминов и растительных адаптогенов.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на предпоследней январской неделе в Москву придет апрельская погода. Температура воздуха в первой половине недели превысит климатическую норму на 11-12 градусов и достигнет плюс 3-5 градусов.

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