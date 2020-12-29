Москвичам рассказали о работе катков 31 декабря

Катки в Москве 31 декабря будут работать до 22:00. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет «Вечерняя Москва».

Немерюк в эфире телеканала «Россия-24» уточнил, что покататься на коньках горожане смогут 1 января. В первый день 2021 года они будут работать по графику выходного дня.

Ранее Алексей Немерюк рассказал о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь в Москве. По его словам, 31 декабря их можно будет посетить до 23:00. Кроме того, рестораны в период с 31 декабря по 15 января будут работать по такому же графику. Также жители и гости столицы смогут гулять по городу в новогоднюю ночь. При этом массовые мероприятия, концерты и фестивали проводиться не будут.

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