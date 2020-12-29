Власти Москвы рассказали о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь

Развлекательные заведения в Москве 31 декабря будут работать до 23:00, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Он добавил, что рестораны в период с 31 декабря по 15 января будут работать по такому же графику. «Если это конкретная площадка, то там уже несколько другие требования и в обязательном порядке количество посетителей — не более 25 процентов от вместимости зала», — пояснил Немерюк в эфире телеканала Россия-24.

Кроме того, власти Москвы разрешили жителям и гостям столицы гулять по городу в новогоднюю ночь. При этом массовые мероприятия, концерты и фестивали проводиться не будут.

10 ноября мэр города Сергей Собянин запретил московским кафе и барам работать ночью. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), в ночных клубах и караоке Москвы запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Новые требования вступят в силу с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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