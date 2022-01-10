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Москвичам рассказали о резком приросте сугробов за несколько часов

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Москвичам рассказали о резком приросте сугробов за несколько часов
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале рассказало, что сугробы в некоторых районах города приросли почти на 2 сантиметра за несколько часов.

Как отметили в ведомстве, городские службы приступили к уборке проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. «Просим водителей быть внимательными на дороге и не препятствовать прохождению колонн спецтехники», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к пятнице, 14 января, в городе ожидается рекордное количество снега. В столице вырастут полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен битвы за Москву. Он отметил, что 10 января может быть побит рекорд осадков, держащийся с 1960 года.

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