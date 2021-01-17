Москвичам рассказали о сильных крещенских морозах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал москвичам о сильных крещенских морозах в столице и Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, температура воздуха в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне, будет достигать минус 24 градусов, а местами минус 28 градусов.

В ночь будет минус 21-26 градусов, в пониженных местах до минус 28 градусов. «Совсем не жарко в Крещенскую ночь. Температура от минус 19 до минус 24 градусов. По-настоящему холодная», — заявил Вильфанд.

Он уточнил, что дневные температуры будут находиться в диапазоне от минус 15 до минус 20 градусов.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в Москве повысили температуру в системе отопления до максимума из-за пришедших морозов. Он отметил, что температура теплоносителя сейчас составляет 130 градусов.

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