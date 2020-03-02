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Москвичам рассказали о тепле перед 8 Марта

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве перед 8 Марта. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, тепло придет в столицу во вторник, 3 марта: днем ожидается 4-6 градусов выше нуля. С четверга температура будет приближаться к 10 градусам, выйдет солнце. Синоптик также отметил, что с 5 по 7 марта осадков в Москве не будет.

При этом говорить о погоде в Международный женский день он отказался.

В конце февраля заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что 8 марта в Москве ожидается до плюс 9 градусов. По ее словам, показатели превысят температурную норму первой декады марта на 6-8 градусов.

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