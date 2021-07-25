Москвичам рассказали об опасности прохладительных напитков при купании в жару

По его словам, погружаясь в холодную воду при жаркой погоде в организме происходит перепад температур, который может провоцировать спазм сосудов, что в дальнейшем способно стать причиной инсульта или инфаркта. Таким образом люди, употребившие алкоголь, становятся наиболее уязвимыми при таких условиях.

Также врач добавил, что в состоянии алкогольного опьянения нарушается координация движений и притупляется чувство страха, что может вызвать серьезные последствия.

Помимо этого, стоит быть осторожным даже к безалкогольным напиткам, если они слишком холодные. Температурная реакция может вызвать спазмы, при которых происходит некротизация ткани носоглотки, которая может стать питательной средой для различных бактерий.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин заверил, что безопасной может быть только нулевая доза алкоголя. По словам эксперта, риск развития болезней можно практически свести на нет, только если совсем не употреблять алкогольные напитки.

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