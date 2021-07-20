Москвичам разрешат оплатить проезд в метро лицом

VisionLabs показал наилучшие результаты по итогам второго квартала 2021 года, Ntechlab — наихудшие.

«Цель одна — метро должно быть максимально защищено от тех, кто представляет угрозу безопасности», — заявили в дептрансе, отметив, что система распознавания лиц помогает также найти потерявшихся людей и улучшить оценку загруженности вагонов.

Ранее стало известно, что участок Сокольнической линии московского метрополитена между станциями «Спортивная» и «Тропарево» закрыли до 8 августа. Как пояснили в департаменте, подобное ограничение связано со строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки.

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