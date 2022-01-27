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Москвичам разрешили пополнять карту «Тройка» по-новому

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Москвичам разрешили пополнять карту «Тройка» по-новому
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Москвичам разрешили активировать карту «Тройка» по-новому, во всех видах наземного общественного транспорта, рассказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает портал главы города.

Он добавил, что теперь гости и жители столицы могут пополнить проездной билет в электронном формате. После этого можно будет приложить его к считывающему устройству в автобусах, электробусах и трамваях. Раньше для этого надо было идти на станцию метро и пополнять карту, используя специальный терминал.

Ранее сообщалось, что эта опция предоставит пассажирам возможность заранее подготовиться к поездке и избавит от стояния в очередях для того, чтобы положить деньги на транспортную карту.

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