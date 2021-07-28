Москвичам разъяснили новые правила работы такси

Подобный идентификатор поможет таксомоторным компаниям и агрегаторам такси передавать заказы только профессиональным водителям, прошедшим контроль. Также система поможет исключать переработки, нередко становящиеся причиной аварийных ситуаций на дорогах.

Подобный цифровой профиль представляет собой электронный портрет водителя, при помощи которого пассажиру открываются такие данные, как наличие водительских прав, судимостей и штрафов у таксиста. В случае непрохождения техосмотра или при недостатке необходимых разрешений, человек не будет допущен к вождению автомобилей такси.

В пресс-службе ведомства пояснили, что люди, пользующиеся данной услугой, должны быть полностью уверены в том, что их обслуживает профессионал, и не бояться за свое состояние. Помимо этого, нововведение должно помочь сделать систему труда и заработка более прозрачной, так как позволит столичному рынку освободиться от теневых таксистов.

Московские таксисты могут получить цифровой профиль на портале госуслуг или в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). Регистрация в указанной системе быстрая и простая и не влечет за собой никаких финансовых затрат.

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