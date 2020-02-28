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Москвичам разъяснили процесс сдачи анализа на коронавирус

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Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Московские медики разъяснили жителям столицы процесс сдачи анализа на коронавирус. В первую очередь нужно вызвать скорую помощь, рассказали РИА Новости в справочной инфекционной больницы №1.

По словам врачей, просто так анализ сдать нельзя, для этого нужно получить направление на госпитализацию. «Вызывайте скорую, так у нас не делают. Только ложиться, вызывайте скорую», — рассказали в больнице.

21 февраля мэр столицы Сергей Собянин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом. Так, в рамках недопущения распространения смертельного вируса в Москве были помещены под карантин около 2,5 тысячи человек, прибывших из Китая. Кроме того, мониторинг приехавших из КНР граждан ведут сотрудники метрополитена и Мосгортранса совместно с полицией и скорой помощью.

По последним данным, в общей сложности в мире новым типом коронавируса инфицированы около 83 тысяч человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,5 тысячи — излечились. Помимо Китая, случаи заболевания зафиксированы более чем в 50 странах мира.

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