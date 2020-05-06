Москвичам снова пообещали грозу — в городе объявлено экстренное предупреждение в связи с ожидающейся непогодой. Об этом в среду, 6 мая, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По данным ведомства, с 12:00 6 мая до 1:00 7 мая в городе пройдут сильные дожди с грозами. При этом возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Жителям столицы порекомендовали во время грозы избегать нахождения рядом с водоемами и шаткими конструкциями, а также не укрываться под деревьями. Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее синоптики сообщили, что на текущей неделе москвичей ждет переменчивая погода. В городе ожидаются грозы с дождем и сильным ветром, однако температура установится в районе значений, характерных для Ялты или Сочи.

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