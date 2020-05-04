Москвичам предсказали погоду как в Сочи

Москвичей ждет переменчивая погода на неделе, сообщил центр «Фобос».

С понедельника по среду в столице ожидаются ливни с грозами, при этом температурный режим предсказан на уровне майского климата Ялты или Сочи. Пик потепления придется на вторник, термометры покажут около 23 градусов тепла, говорится в сообщении.

В четверг и пятницу начнется похолодание, дневная температура понизится до плюс 16-17 градусов.

3 мая в Москве зафиксировали самый теплый день с начала весны. В 10 часов утра воздух в районе главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, успел прогреться до 17,8 градусов.

Сообщалось, что в столице раньше времени проснулись клещи. В начале весны за помощью из-за укуса насекомых обратились 112 человек.

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