Москвичам спрогнозировали дождь и облачность

Облачная и дождливая погода ожидается в Москве в понедельник, 18 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России, передает ТАСС.

Температура воздуха в столице составит 7-9 градусов тепла, ночью похолодает до нуля градусов. Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 743 миллиметров ртутного столба.

Синоптики портала «Метеоновости» отмечают, что в столичном регионе сохраняется сырая и влажная погода межсезонья. Содержание кислорода в приземном слое воздуха значительно ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 21 октября в Москву и Подмосковье придет потепление до 14-15 градусов тепла. Однако перед потеплением жителям придется справиться с двухдневным похолоданием до двух-семи градусов.