Москвичам спрогнозировали дождливую погоду в конце июля

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал дождливую погоду в Московском регионе в конце июля. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу, с 29 по 31 июля в Москве и Подмосковье, с большой вероятностью, может выпасть порядка 15 процентов месячной нормы.

Варакин пояснил, что сейчас в регионе наблюдается «большой дефицит по осадкам». Так, за июль в Москве и Подмосковье выпало лишь порядка 30-35 процентов месячной нормы. За счет ожидаемых во второй половине недели дождей «природа нам даст, по крайней мере, половину месячной нормы», заключил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве. Он отметил, что понижение температуры в московском регионе не приведет к возникновению опасных погодных явлений, поскольку «изменение циркуляции происходит постепенно, не резко».

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