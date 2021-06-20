Москвичам спрогнозировали неделю супержаркой погоды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам неделю супержаркой погоды. По его прогнозу, воздух в ближайшие дни будет прогреваться до плюс 35 градусов, передает ТАСС.

Синоптик отметил, что до конца следующей недели не видно никаких поводов для ослабления жары. Так, 20 июня в Москве ожидается 30-32 градуса, 21 июня — 31-33 градуса, 22 июня — 33-35 градусов. До 26 июня воздух будет прогреваться в пределах 29-35 градусов.

По словам Вильфанда, эти температурные показатели будут на 7-9 градусов выше нормы. При этом жара в столице будет не только аномальной, но и рекордной. «Очень высокая температура, это опасно, волна тепла», — заключил он.

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за жары. «Оранжевый» — предпоследний уровень погодной опасности. Он означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!