В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за жары. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предупреждение будет действовать до восьми часов вечера воскресенья, 20 июня. «Оранжевый» — предпоследний уровень погодной опасности. Он означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Синоптики ожидают в период с 19 по 22 июня рекордно высокую температуру — от 30 до 32 градусов.

«Стоит позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня», — предупредили синоптики. По их данным, значения ультрафиолетового индекса в столичном регионе будут достигать интервала 6-8.

Ранее врач-терапевт и нутрициолог Анна Белоусова дала рекомендации жителям Москвы, как пережить надвигающуюся на столицу аномальную жару. Она посоветовала москвичам отказаться на время летнего зноя от тяжелой и жирной пищи, мяса и жгучих пряностей, которые могут вызвать внутренний жар. Также врач рекомендует отказаться от сильно охлажденных напитков, приводящих к «летней» ангине.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!