Москвичам спрогнозировали приход «типичного лета» вместо жары

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, когда будет приход «типичного московского лета» вместо жары. Его слова приводит ТАСС.

По словам синоптика, понижение температуры будет постепенным, но в четверг, 22 июля, температура ощутится особенно. «Северные ветры ярко выраженные и температура 20-24 градуса. Жители Москвы вздохнут с облегчением, обрадуются, воздух станет нормальным, человеческим, я бы сказал», — сказал он.

Вильфанд подчеркнул, что аномальная жара вернется к москвичам не раньше середины следующей недели.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 19 июля, днем ожидается 27-29 градусов тепла, во вторник, 20 июля, — 25-27 градусов тепла, в среду, 21 июля, — 24-26 градусов тепла.

Ранее Вильфанд предупредил жителей столичного региона о надвигающихся грозах. Дожди охватят все районы Москвы и Подмосковья во второй половине понедельника, 19 июля. Кроме того, они будут сопровождаться грозами и усилением ветра минимум до 17 метров в секунду.

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