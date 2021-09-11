Москвичам стала доступна интерактивная карта столицы 50-летней давности

По этим фотографиям можно проследить, как поменялся город с середины прошлого века до наших дней.

«Для создания карты специалисты Главархива сначала отобрали фотографии Москвы с начала 1950-х до начала 1970-х, а затем сделали с тех же самых точек снимки современной столицы. Всего на карте доступно более 400 фотографий», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В частности, среди фотографий есть снимки недавно открывшегося после реконструкции кинотеатра «Художественный» возле станции метро «Арбатская». Интернет-пользователи могут ознакомиться с тем, как он встречал зрителей афишей фильма «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука в 1966 году.

В конце августа фотография пожилой пары, разглядывающей бумажную карту в вагоне столичного метро, растрогала россиян. Часть интернет-пользователей одобрила использование бумажных карт.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!