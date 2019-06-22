Москвичам станет душно

В субботу, 22 июня, в столичном регионе ожидается жаркая и душная погода. воздух в Москве прогреется до +30..+32, по области до +27..+32 градусов, сообщает Mos.ru.

Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Содержание кислорода в воздухе ожидается ниже нормы, предупредил портал «Метеоновости». Душная и жаркая погода неблагоприятна прежде всего для тех, кто страдает хронической легочной и сердечной недостаточностью, а также для людей с заболеваниями сахарным диабетом, ожирением, бронхиальной астмой.

По прогнозам метеорологов, в воскресенье, 23 июня, немного похолодает. в Москве ожидается от 23 до 25 градусов тепла — характер погоды будет определять антициклон со Скандинавии. В Подмосковье максимальная температура днем составит 21-26 градусов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!