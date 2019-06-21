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В Москву придут прохлада и грозы

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В грядущие выходные в центральную Россию с северо-запада начнет поступать холодный воздух. Понижение температуры до комфортных значений будет сопровождаться кратковременными ливневыми дождями и грозами, сообщили в центре погоды «Фобос».

В субботу, 22 июня, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность. Днем воздух в столице прогреется до 27-29 градусов, а по области — до 30 градусов. В воскресенье, 23 июня, в Москве ожидается от 23 до 25 градусов тепла — характер погоды будет определять антициклон со Скандинавии. В Подмосковье максимальная температура днем составит 21-26 градусов.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что в субботу может быть побит температурный рекорд 1917 года — тогда воздух в Москве прогрелся до 31,8 градуса. Причиной нового периода жары специалисты назвали антициклон, блокирующий прохождение атмосферных фронтов, которые несут прохладу.

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