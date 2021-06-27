Москвичам заявили о бессмысленности поездок к морю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичам бессмысленно ехать к морю, поскольку вода в водоемах Подмосковья прогрелась сильнее, чем в остальных российских регионах, в том числе на курортах. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал синоптик, температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода прогрелась до 25 градусов тепла, а в водоемах — до 26 градусов. «Это очень высокая температура, вы не найдете такую нигде. Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая теплая», — сказал он.

По словам Вильфанда, такая температура воды сохранится в течение выходных и в начале следующей недели. После вторника вода станет прохладнее из-за облачности, которая придет в столичный регион.

Ранее Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы «человеческую температуру». По его словам, жара в столице спадет к середине следующей недели. Так, 29 июня в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит до 24-29 градусов тепла. 30 июня дневная температура воздуха в столице будет уже 25-26 градусов.

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