Москвичей намочит и продует

В столичном главке МЧС предупредили об усилении ветра и грозах в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — объявили в МЧС, призвав пешеходов к внимательности и осторожности.

С предупреждением о плохой погоде выступили и в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). «Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге. Сезон снега и гололеда закончился. Начались дожди и ветра», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.

По данным синоптиков, в среду, 8 мая, в столичном регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков.

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