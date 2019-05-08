Москву затопит

В Москве в среду, 8 мая, выпадет треть месячной нормы осадков, сообщает «Метеоновости».

В столичном регионе ожидаются интенсивные ливни (12-17 миллиметров, или 30 процентов месячной нормы), очаговые грозы, порывистый ветер и гряда кучево-дождевых облаков высотой до восьми километров. Такая погода обусловлена влиянием атмосферного фронта.

Ливни и гроза в Москве ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха днем в столице составит 21-23 градуса тепла, в области — 18-23 градуса, при этом на юго-востоке — до 25 градусов. Ветер будет южный с переходом вечером на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 9 мая из-за погоды могут сократить воздушную часть парада Победы.