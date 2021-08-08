Москвичей научили выбирать арбуз и дыню
Ветсанэксперт государственной станции по борьбе с болезнями животных Северо-Западного административного округа города Москвы Ольга Березняк научила москвичей выбирать арбуз и дыню. Ее слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.
Эксперт посоветовала приобретать арбузы и дыни в надежных местах: в магазинах, на ярмарках выходного дня или в городских торговых точках, где у продавцов есть медкнижки, сертификаты на продукцию и жалобная книга.
По словам Березняк, нитраты — соли азотной кислоты — всегда есть в растениях, потому что это обязательный элемент обмена веществ. «Так как арбузы обычно едят в больших количествах, есть вероятность отравления солями азотной кислоты», — напомнила она и порекомендовала не выедать арбуз и дыню до самой корки, так как именно в ней скапливаются вредные вещества. Также можно попросить у продавца заключение о реализации пищевых продуктов.
Для выбора наиболее спелого арбуза ветсанэксперт призвала постучать по плоду и прислушаться. «Обращаем внимание на звук. При созревании арбуза его мякоть имеет свою плотность, она становится более пористая. Из-за этого при постукивании по корке (костяшкой пальца) получается звонкий звук. Чем он звонче, тем спелее ягода», — уточнила Березняк Также стоит выбирать плод с твердой и блестящей коркой, желтым или даже оранжевым пятном на боку. Арбуз должен быть среднего размера с высохшим и хрупким хвостиком.
Ранее московский врач-диетолог Марина Макиша рассказала «Мосленте», что придерживаться сезонной арбузной диеты не стоит, однако в умеренных количествах ягоду можно включить в свой рацион. Ради пользы и удовольствия, не опасаясь побочных эффектов, здоровому человеку можно за раз съесть не более 400 граммов арбуза, посоветовала она.
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