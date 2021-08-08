Москвичей научили выбирать арбуз и дыню

Ветсанэксперт государственной станции по борьбе с болезнями животных Северо-Западного административного округа города Москвы Ольга Березняк научила москвичей выбирать арбуз и дыню. Ее слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.

Эксперт посоветовала приобретать арбузы и дыни в надежных местах: в магазинах, на ярмарках выходного дня или в городских торговых точках, где у продавцов есть медкнижки, сертификаты на продукцию и жалобная книга.

По словам Березняк, нитраты — соли азотной кислоты — всегда есть в растениях, потому что это обязательный элемент обмена веществ. «Так как арбузы обычно едят в больших количествах, есть вероятность отравления солями азотной кислоты», — напомнила она и порекомендовала не выедать арбуз и дыню до самой корки, так как именно в ней скапливаются вредные вещества. Также можно попросить у продавца заключение о реализации пищевых продуктов.