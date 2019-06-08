Москвичей отпоили водой из-за жары

Из-за жары пассажирам московского метро на станциях раздают бутылки с негазированной водой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы подземки.

В метрополитене рассказали о полной готовности к работе в условиях повышенной температуры: вестибюльные двери сняли для дополнительного проветривания, на станциях провели генеральную уборку и пополнили запасы питьевой воды.

«С начала летнего периода пассажиры получили уже более 6 тысяч полулитровых бутылок с водой», — уточнил собеседник радиостанции.

Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре, максимальная температура воздуха в городе может подняться до 33 градусов. Спасатели рекомендовали горожанам избегать перегрева, носить светлую одежду и пить больше воды.

По прогнозам синоптиков, жарка погода продержится в регионе еще несколько дней.

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