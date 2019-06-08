Жара задержится в Москве

В столице в ближайшее время сохранится аномально жаркая погода. Об этом в субботу, 8 июня, сообщается на портале «Метеоновости».

Согласно информации синоптиков, воздух в городе раскалится до 29-31 градуса, что примерно на восемь градусов выше нормы. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью до 8 метров в секунду.

При этом атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность — около 25 процентов.

7 июня сообщалось, что почва в Москве местами нагрелась до 51,5 градуса. Такая температура почвы была зафиксирована на станции МГУ. Станция ТСХА зафиксировала температуру почвы в 43,4 градуса.

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