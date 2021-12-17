Москвичей озадачило видео с засыпающим машины снегом дворником
В Москве заметили дворника, засыпающего снегом с проезжей части во дворе припаркованные рядом машины. Опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком» видео с места событий озадачило россиян.
«Во дворе на Шокальского классно убирают снег», — так подписали ролик авторы поста на канале. Пользователи сети отреагировали на увиденное по-разному. «Ничего плохого нет, водитель все равно будет чистить свою машину», — написал один из них. «И скинет снег обратно», — ответили ему.
Некоторые предположили, что проще было бы запретить парковаться во дворах во избежание подобных проблем. Другие участники дискуссии отметили, что наверняка об уборке снега в конкретный день и час предупреждали, но многие водители за подобными объявлениями не следят. «Легко рассуждать тем, кто не имеет машин», — заметил один из автовладельцев.
Ранее в московском дворе заметили 15 дворников на 15 квадратных метрах. Они были без спецодежды и техники.