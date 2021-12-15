В московском дворе заметили 15 дворников на 15 квадратных метрах

В одном из московских дворов заметили 15 дворников на 15 квадратных метрах. Фото с места событий появилось в Facebook-группе «Очаково-Матвеевское».

Автор топика отметил, что в кадр попали только семь работников, но на самом деле их было больше. Юзер подчеркнул, что видит такое большое количество рабочих только у «депутатских» домов, где живут представители власти. «Комментировать особо нечего. Просто констатация факта. Наблюдаю не первый раз», — заключил мужчина.

Комментаторы возразили, что подобные бригады перемещаются по району, и их замечали и у других домов. «Я прочитал намек, что управа всех дворников согнала во двор, где живут депутаты, а у остальных не убирают. Это не так. В каждом дворе есть свой штатный дворник, а параллельно работают эти сборные бригады», — объяснил автору один из пользователей. Кто-то добавил, что двор на фото является проходным, поэтому его нужно чистить чаще.

Один из юзеров заметил, что у людей на фото нет спецодежды и техники. «Больше похожи на обычных местных жителей с лопатами», — написал комментатор.

Ранее москвичи заявили об исчезновении дворников с улиц города.