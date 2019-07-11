Москвичей попросили не тревожить молодых пустельг

Жителям столицы не стоит трогать или пытаться накормить молодых соколов-пустельг. Об этом сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин, передает агентство «Москва» в четверг, 11 июля.

По его словам, в настоящий момент у птиц начался сезон слетков, когда они начинают впервые вылетать из гнезда. «Даже если у него где-то пушок просматривается, то все равно его трогать не надо, он должен учиться летать», — обратил внимание специалист.

Эксперт рассказал, что в Москве достаточно много пустельг, и у них есть интересная манера — они нередко садятся на подоконники или балконы и могут там находиться долгое время. «В данной ситуации вмешиваться не надо», — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что птицы стали меньше бояться горожан.

9 июля сообщалось, что попугай Флинт, которого в марте принесли в московский орнитарий лечиться от стресса, почти полностью оброс перьями. Медикаментозная терапия продолжается, однако дозы антидепрессантов значительно сокращены.

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