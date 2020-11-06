Москвичей попросили не выходить из дома без необходимости

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков обратился к москвичам с просьбой не выходить из дома без необходимости. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает РИА Новости.

Власти обращают внимание, что число зараженных коронавирусом продолжает расти. По словам Данчикова, соблюдение существующих мер позволит избежать жестких ограничений.

«Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», — отметил чиновник.

Ранее 6 ноября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала ситуацию с коронавирусом в Москве нестабильной. В ходе текущей недели зафиксирован рост заболеваемости и числа госпитализаций, заметила она.

В Москве за последние сутки выявили 6253 новых случая заражения коронавирусом — это рекордный показатель с начала мая. Общее число инфицированных в столице достигло 456 689. За все время в городе вылечились 332 984 пациента, из них 3783 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7140 человек, также известно о 69 скончавшихся за последние сутки.

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