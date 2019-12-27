Москвичей поучили правильно падать при гололедице

Москвичам рассказали об опасностях гололеда на улицах города и поучили правильно падать. Об этом в интервью «Говорит Москва» рассказал завотделением столичной ГКБ №17, травматолог-ортопед Сергей Новиков.

По его словам, в российских городах участились несчастные случаи, связанные с падением людей на лед. Новиков призвал граждан ходить медленно, широко расставляя при этом ноги, — этот способ поможет не потерять равновесие на льду, который может быть плохо виден под снегом. Не рекомендуется класть руки в карманы — лучше размахивать ими в такт шагам. Также отмечается, что носить сумку на плече может быть опасно, самый нетравматичный вариант — выбирать в скользкие дни рюкзак.

Если равновесие все же не удалось сохранить, врач советует сгруппироваться при падении и упасть на бок, раскинув руки в разные стороны. Новиков напомнил, что самый частый перелом — в области лучезапястного сустава, кроме того, нередко происходит травма костей предплечья, иногда со смещением и отрывом сухожилий. Эти повреждения требуют долгого лечения, которое не всегда увенчивается хорошим результатом.

Отмечается, что вечером 27 декабря москвичей ждет густой туман и гололедица. Ранее синоптики пообещали, что в субботу, 28 декабря, в Москве выпадет снег. По прогнозам, за три дня, к 30 декабря, в городе образуется заметный снежный покров.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!