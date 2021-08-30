Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре

Московские спасатели предупредили жителей столицы о грозе с дождем и порывах ветра, которые ожидаются до утра 31 августа. Сообщение опубликовано на сайте МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков, в столице ожидается гроза с дождем и усилением ветра до 14 метров в секунду. Ухудшение погоды продлится до 09:00 часов утра 31 августа.

Спасатели рекомендовали водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобиль они посоветовали вдали от деревьев. При нахождении на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее стало известно, что уходящее московское лето 2021 года за всю историю метеонаблюдений стало вторым по теплу после аномально жаркого сезона 2010 года. В этом году средняя температура воздуха за летний сезон превышала норму на 3,8 градуса. В 2010 году температура летом превысила норму на 5,1 градуса.

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