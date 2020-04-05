Москвичей предупредили о двухнедельной погодной «чехарде»

Еще как минимум две недели в Москве ожидается погодная «чехарда», похолодание будет чередоваться с потеплением. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, погода в апреле будет «чрезвычайно противоречивой». «То тепло обманчивое, то снег, то холод, то арктика, то опять атлантика. Такая чехарда в атмосфере будет твориться», — отметил синоптик.

Такие колебания будут наблюдаться ближайшие две недели, «а может быть, даже с захлестом на третью неделю апреля», заявил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале апреля столицу ждет «игра температур» — ночи будут прохладными, а дневные температуры — высокими.

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