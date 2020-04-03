Москвичей предупредили об «игре температур»

В Москве в понедельник, 6 апреля, начнется «игра температур» — ночи будут прохладными, а дневные температуры — высокими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, это связано с тем, что область высокого давления будет перемещаться, и из-за антициклона начнется «игра температур». По ночам ожидается от 0 до 5 градусов мороза, а днем — 10-12 градусов тепла. «Значительный суточный ход», — отметил Вильфанд.

Синоптик также рассказал, что к понедельнику утихнет ветер и уйдут осадки.

Ранее сообщалось, что прошедший март стал в Москве самым теплым с 2007 года: среднесуточная температура воздуха превысила норму на 5,9 градуса.

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