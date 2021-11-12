Москвичей предупредили о гололеде и мокром снеге ночью и утром в пятницу, 12 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 03:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — уточняется в сообщении.

Водителям порекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных обгонов и перестроений. Также жителей столицы призвали не парковать автомобили под деревьями. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в Москве ожидаются похолодание и мокрый снег с дождем. «Будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днем прогнозируется от нуля до плюс 5 градусов», — пояснил он.