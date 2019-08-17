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Москвичей предупредили о грозе

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В столичном регионе в субботу, 17 августа, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Соответствующее экстренное предупреждение опубликовано на сайте московского управления МЧС России.

Отмечается, что в городе до 21:00 прогнозируется гроза с дождем и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду.

В связи с этим в ведомстве напоминают о необходимых мерах безопасности. В частности, горожанам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, не следует находиться около водоемов, а также купаться в них и рыбачить. В процессе вождения автомобиля рекомендуется соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее в субботу стало известно о том, что в столичном регионе с начала следующей недели ожидается жаркая погода. Согласно предварительному прогнозу, в понедельник, 19 августа, температура воздуха в Москве поднимется до плюс 26 градусов, во вторник, 20 августа, ожидается до плюс 28, а в среду, 21 августа, столбики термометров могут достичь отметки в 30 градусов тепла.

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