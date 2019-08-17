Москву накроет мощное потепление

В столичном регионе с начала следующей недели ожидается жаркая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости в субботу, 17 августа.

По его словам, в город начнет возвращаться настоящее лето. «Много солнца, никаких осадков и мощное потепление», — отметил он.

Согласно предварительному прогнозу, в понедельник, 19 августа, температура воздуха в Москве поднимется до плюс 26 градусов, во вторник, 20 августа, ожидается до плюс 28, а в среду, 21 августа, столбики термометров могут достичь отметки в 30 градусов тепла.

15 августа сообщалось, что В Москве объявлен «желтый уровень» опасности из-за ожидающихся сильных дождей. Предупреждение действует с 21:00 пятницы, 16 августа, до 21:00 субботы, 17 августа. При этом в городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 19-21 градуса в субботу и до плюс 17-19 градусов в воскресенье.

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