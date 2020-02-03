Москвичей предупредили о лжегазовщиках

Жителей Москвы предупредили о лжегазовщиках и призвали не пускать их в квартиры. Мошенники представляются сотрудниками «Мосгаза», рассказали 3 февраля «Интерфаксу» в пресс-службе организации.

«Ежемесячно в газовое хозяйство столицы поступают обращения от обманутых жителей газифицированного жилищного фонда города», — отметил собеседник агентства. Уточняется, что злоумышленники предлагают хозяевам квартир приобрести сигнализаторы загазованности, приборы учета газа и услуги по ремонту и замене газового оборудования.

Начальник по эксплуатации внутридомового газового оборудования «Мосгаза» Татьяна Киселева подчеркнула, что сотрудники организации проводят обязательное ежегодное техническое обслуживание газового оборудования согласно четкому графику, который размещен на официальном сайте в разделе «Населению».

В конце декабря прошлого года Роспотребнадзор предупредил москвичей о новом виде мошенничества, распространяющемся в столице. Через «Почту России» граждане получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами Роспотребнадзора. При этом реквизиты для оплаты не соответствуют реквизитам надзорного органа.

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