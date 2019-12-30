В Москве выявили новый вид мошенничества

Роспотребнадзор предупредил москвичей о новом виде мошенничества, распространяющемся в столице. Об этом 30 декабря сообщает агентство «Москва» со ссылкой на надзорный орган.

«Посредством «Почты России» граждане и юридические лица получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами Роспотребнадзора. При этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора», — указано в сообщении.

Отмечается, что в случае возникновения сомнений при получении штрафов необходимо обратиться в соответствующий территориальный надзорный орган.

Случаи такого вида мошенничества были выявлены еще в начале декабря: жителям Москвы по почте приходили фальшивые штрафы. Уточняется, что реквизиты для оплаты были указаны неверно. Граждан предупредили, что штрафы являются настоящими только при условии, что их получателя ранее приглашали на рассмотрение дела и составление протокола.

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