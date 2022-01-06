Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

В Гидрометцентре предупредили москвичей о мокром снеге, гололедице и облачной погоде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в четверг, 6 января, столбики термометров опустятся до отметки минус один градус. В ночь на пятницу в Москве похолодает до минус пяти градусов.

Также ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет составлять 733 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что циклон «Аннет» принесет в Москву сильный снегопад.