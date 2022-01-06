Сегодня в 09:51
1 мин.

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Новости /
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили москвичей о мокром снеге, гололедице и облачной погоде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в четверг, 6 января, столбики термометров опустятся до отметки минус один градус. В ночь на пятницу в Москве похолодает до минус пяти градусов.

Также ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет составлять 733 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что циклон «Аннет» принесет в Москву сильный снегопад.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.