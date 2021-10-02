Москвичей предупредили о мошенничестве с QR-кодами

Москвичей предупредили о мошенниках, которые звонят с предложением привязать QR-код вакцинированного от коронавируса горожанина к банковским картам. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает Интерфакс.

В пресс-службе департамента здравоохранения города пояснили, что QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к каким-либо социальным или банковским картам. Действия подобного характера просят предпринять только мошенники, добавили в ведомстве.

Ранее 2 октября стало известно, что мошенники обманным путем выманили у жительницы столицы более 100 тысяч рублей под предлогом сертификатов о вакцинации. Уточнялось, что неизвестные убедили женщину, что полученный после прививки документ необходимо привязать к социальной карте.