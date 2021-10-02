Россиянка столкнулась с новым видом мошенничества и потеряла 100 тысяч рублей

Мошенники обманным путем выманили у жительницы столицы более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Россиянка столкнулась с новым видом мошенничества — теперь злоумышленники используют сертификаты о вакцинации.

Пострадавшая, работающая врачом-педиатром, привилась от коронавируса и получила соответствующий сертификат. Во вторник, 28 сентября, ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками пенсионного отдела. Они убедили женщину, что полученный после прививки документ необходимо привязать к социальной карте.

Москвичка выполнила все указания мошенников. На следующий день она обнаружила, что со счета пропало 102 тысячи рублей. Врач направила заявление в полицию, проводится проверка.

Ранее преступникам удалось выманить у сотрудницы Минпросвещения России несколько миллионов рублей. Представившись сотрудниками банка, преступники сообщили о сомнительных операциях со средствами жертвы и предложили ей перевести все деньги на резервный счет.