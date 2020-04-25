Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении

Жителей Москвы в субботу, 25 апреля ожидает пониженное атмосферное давление. Об этом сообщается на сайте портала «Метеоновости».

Это, по информации синоптиков, может повлиять на состояние метеочувствительных людей, поэтому им стоит внимательнее следить за своим самочувствием. В целом в столице ожидается до плюс 10 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, возможны кратковременные осадки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции рассказал, что в Москву придет солнечная погода на майские праздники. По его словам, с 1 мая начнется тренд на потепление, дневная температура будет колебаться в диапазоне плюс 9-15 градусов.

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