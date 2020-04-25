В Москву придет солнечная погода на майские праздники. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции в «Московском комсомольце».

С 1 мая начнется тренд на потепление, дневная температура будет колебаться в диапазоне 9-15 градусов. Также в начале мая установится повышенное атмосферное давление, соответствующее преимущественно сухой и солнечной погоде.

В первый день месяца ожидаются небольшие осадки, однако в следующие дни вероятность дождя будет небольшой. Также москвичей предупредили о сильных порывах ветра, возникающих из-за глобального потепления.

Ранее сообщалось, что Москва останется без украшений к 1 Мая из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Подсветку зданий не будут переводить в праздничный режим, на медиафасадах и цифровых билбордах не появятся привычные для москвичей поздравительные открытки и ролики.

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